В Омске стартовал автопробег «Дорогами Бессмертного полка. Наследники Победы»

Сегодня с бульвара Победы стартовал автопробег «Дорогами Бессмертного полка. Наследники Победы», посвященный 80-летию Великой Победы. Перед началом акции участники возложили цветы к мемориалу «Слава Героям».
«Мы, потомки победителей, отдаем дань памяти и уважения нашим предкам», — сказала директор омской региональной общественной организации «Поиск» Галина Кудря.
Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области.
В этом году автопробег охватит Нововаршавский и Одесский районы. В каждом районе запланированы церемонии возложения цветов к воинским мемориалам, развертывание увеличенной копии Знамени Победы, а также работа интерактивных площадок с выставкой оружия, мастер-классами по обращению с оружием (разборка/сборка АК-74, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки) и картингом.
Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области.
Вечером для жителей районов состоится концерт с участием Сибирского хореографического ансамбля «Русь» и исполнителя Алексея Классина.