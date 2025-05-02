В Омске стартовал автопробег «Дорогами Бессмертного полка. Наследники Победы»

В этом году автопробег охватит Нововаршавский и Одесский районы. В каждом районе запланированы церемонии возложения цветов к воинским мемориалам, развертывание увеличенной копии Знамени Победы, а также работа интерактивных площадок с выставкой оружия, мастер-классами по обращению с оружием (разборка/сборка АК-74, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки) и картингом.