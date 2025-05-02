У «Самара Арены» построят бассейн

«Оказывается, нет свободной земли в Самаре, хоть тресни, а под бассейн, чтобы посадить его по нормативам (а это значит и парковку, и подъездные пути, и соблюдение требований доступной среды), нужна площадка до полутора гектаров. Пошли искать дальше. Тем не менее, нашли все-таки место, и будем строить большой бассейн в районе стадиона “Самара-Арена”, и комплексного развивать данную территорию», — заявил вице-губернатор.