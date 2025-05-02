Более 500 деревьев высадят на набережной Гребного канала

Масштабное озеленение продолжается на набережной Гребного канала и центральных улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Согласно информации, на набережной Гребного канала высадят 581 сосну черную, 177 кустов сирени и 708 кустов лапчатки «Голдфингер». По словам Юрия Шалабаева, сейчас показатель приживаемости всех посадок достигает 93%.
На улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской планируют высадить более 100 крупномерных саженцев мелколистной липы.
Напомним, ранее стало известно, Юрий Шалабаев вместе с ветеранами высадили 80 деревьев в сквере Победы. Здесь же был установлен мемориальный камень в честь 80-летия победы.