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Более 500 деревьев высадят на набережной Гребного канала

Масштабное озеленение продолжается в Нижнем Новгороде.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Масштабное озеленение продолжается на набережной Гребного канала и центральных улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Согласно информации, на набережной Гребного канала высадят 581 сосну черную, 177 кустов сирени и 708 кустов лапчатки «Голдфингер». По словам Юрия Шалабаева, сейчас показатель приживаемости всех посадок достигает 93%.

На улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской планируют высадить более 100 крупномерных саженцев мелколистной липы.

Напомним, ранее стало известно, Юрий Шалабаев вместе с ветеранами высадили 80 деревьев в сквере Победы. Здесь же был установлен мемориальный камень в честь 80-летия победы.