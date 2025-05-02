«Очень капризная»: метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до 8 мая

Несмотря на то что 1 и 2 мая выпали осадки в виде дождя и снега, погода в столичном регионе уже начала налаживаться. Об этом «Вечерней Москве» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Согласно прогнозу специалиста, уже к вечеру 2 мая небо в Москве прояснится и осадки прекратятся. Однако температура воздуха будет еще достаточно низкой.
— Тепла ждать не приходится. Температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, местами заморозки в Подмосковье достигнут минус 3 градусов. Эта ночь может стать самой холодной в предстоящие праздники, — предупредила метеоролог.
При этом в столице до утра субботы объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков.
3 мая дневная температура повысится за счет того, что будет больше прояснений, и уже начнет потихонечку в верхних слоях атмосферы меняться поток на юго-западный, а значит, в столицу будет поступать порциями более теплый воздух, объяснила синоптик.
Как спасти рассаду от заморозков.
— Поэтому в субботу максимальная температура в Москве ожидается на уровне плюс 12−14 градусов. Но порывы ветра могут достигать 12−15 метров в секунду. Поэтому за счет влажности и ветра ощущения того, что к нам пришло тепло, не будет, — предупредила Позднякова.
По ее словам, в воскресенье в Москве начнет ощущаться влияние следующего атлантического циклона, поэтому ночью ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем он станет более интенсивным, даже возможна гроза.
— Воскресенье станет самым теплым днем в первой декаде мая. Ночью ожидается плюс 4−6 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимутся по плюс 16−18 градусов. Но сохранится порывистый юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 12−15 метров в секунду, — подчеркнула Позднякова.
В понедельник и во вторник Москва перейдет в тыловую часть атлантического циклона. В эти дни будет преимущественно без осадков, заверила специалист. Ночью станет холоднее — плюс 2−7 градусов. А днем ожидается 10−15 градусов выше нуля. Это ниже климатической нормы примерно на 2−3 градуса, отметила метеоролог:
— Ночью станет холоднее — плюс 2−7 градусов. А днем ожидается 10−15 градусов выше нуля. Это ниже климатической нормы примерно на 2−3 градуса. Такая погода продержится до середины следующей недели — до 8 мая.
Точный прогноз на День Победы дать пока сложно, потому что погода переменчива и очень капризна, добавила синоптик.
Также Позднякова объяснила в беседе с «ВМ», почему в столичном регионе в мае выпал снег и чем это опасно.