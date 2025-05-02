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В Новороссийске на день перенесли репетицию Парада Победы

Репетицию Парада к 9 Мая в Новороссийске перенесли на сутки.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдёт в городе-герое в субботу, 3 мая.

В пресс-службе администрации Новороссийска рассказали, что в связи с переносом тренировки движение на улице Советов 2 мая ограничивать не будут. Водители могут передвигаться по городу в обычном режиме.

При этом в субботу из-за репетиции с 19:30 до полуночи ограничат движение всех видов транспорта по чётным и нечётным сторонам улицы Советов, на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы. Водителей просят планировать поездки с учётом этих корректировок.

Ранее «МК на Кубани» писал, что утром 2 мая в Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Она действует на территории города-героя до сих пор.