В Новороссийске на день перенесли репетицию Парада Победы

При этом в субботу из-за репетиции с 19:30 до полуночи ограничат движение всех видов транспорта по чётным и нечётным сторонам улицы Советов, на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы. Водителей просят планировать поездки с учётом этих корректировок.