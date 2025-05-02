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В воронежских парках отменили мероприятия из-за похолодания

Организаторы перенесли занятия на другое время.

Источник: Комсомольская правда

В управлении экологии Воронежа сообщили об отмене открытых мероприятий в зеленых зонах в связи с похолоданием. В частности, речь идет о выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и мастер-классах, запланированных в Воронежском центральном парке и «Алых парусах».

Организаторы перенесли события до хорошей погоды. Ждать недолго: при условии теплой погоды они проходят в зеленых зонах каждые выходные.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о грядущих заморозках ночью и утром 3 мая.