В воронежских парках отменили мероприятия из-за похолодания

В управлении экологии Воронежа сообщили об отмене открытых мероприятий в зеленых зонах в связи с похолоданием. В частности, речь идет о выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и мастер-классах, запланированных в Воронежском центральном парке и «Алых парусах».
Организаторы перенесли события до хорошей погоды. Ждать недолго: при условии теплой погоды они проходят в зеленых зонах каждые выходные.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о грядущих заморозках ночью и утром 3 мая.