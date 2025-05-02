В воронежских парках отменили мероприятия из-за похолодания

В управлении экологии Воронежа сообщили об отмене открытых мероприятий в зеленых зонах в связи с похолоданием. В частности, речь идет о выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и мастер-классах, запланированных в Воронежском центральном парке и «Алых парусах».