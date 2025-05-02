В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки

По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером молодого человека нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу.