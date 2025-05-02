В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки

МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой из-за столкновения судна со скалой погибла туристка, задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В понедельник в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. В рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был задержан 19-летний водитель катера, суд назначил ему домашний арест.
«В Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по факту столкновения со скалой маломерного судна, в результате которого погибла женщина… В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время он задержан», — говорится в сообщении.
По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером молодого человека нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Следователи провели обыски в доме подозреваемого и по месту оказания услуг в фермерском хозяйстве «Сулак» в Сулакском каньоне.