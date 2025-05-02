Минчанка пожаловалась мэру на шум в стоматологии, размещенной в жилом доме

В сообщении сказано, что глава Мингорисполкома 30 апреля провел прием граждан. Во время него проживающая во Фрунзенском районе женщина пожаловалась на стоматологический центр в жилом доме. Она сообщила, что живет на втором этаже, а на первом находится стоматология, которая арендует помещения. Четверть ее площади расположена в жилой части дома, а другие трети — в пристройке. Проблемы возникли в тот момент, когда появилась зуботехническая лаборатория, где начали изготавливать вкладки, коронки, протезы.