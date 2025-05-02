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Минчанка пожаловалась мэру на шум в стоматологии, размещенной в жилом доме

Женщина пожаловалась в Мингорисполком на стоматологию в доме, в котором живет.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка пожаловалась мэру Владимиру Кухареву на шум в стоматологии, размещенной в жилом доме. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что глава Мингорисполкома 30 апреля провел прием граждан. Во время него проживающая во Фрунзенском районе женщина пожаловалась на стоматологический центр в жилом доме. Она сообщила, что живет на втором этаже, а на первом находится стоматология, которая арендует помещения. Четверть ее площади расположена в жилой части дома, а другие трети — в пристройке. Проблемы возникли в тот момент, когда появилась зуботехническая лаборатория, где начали изготавливать вкладки, коронки, протезы.

Минчанка уточнила, что работы, связанные с изготовлением озвученного, ведутся каждый день, в том числе и ночью. Все сопровождается шумом, вибрацией. Кроме того, работает компрессор. Она добавляет, что жильцы дома не могут спать.

— Вместе с тем центр арендует пристройку: наверняка есть возможность разместить производство там, — отметила женщина.

Мэр подчеркнул, что в жилых домах производственной деятельности не место. Кухарев заявил, что будет сформирована комиссия, в состав которой войдут представители разных ведомств, в том числе Министерства здравоохранения. Он заверил, что ситуация на предмет наличия производственной деятельности будет изучена с выходом на место.

— В случае подтверждения примем соответствующие меры, — акцентировал внимание глава Мингорисполкома.

Ранее Мингорисполком отреагировал на жалобу минчанки про инфразвук в ее квартире.

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