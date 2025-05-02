Мошенники звонят жителям Краснодара под видом главы города

Так, мошенники рассылали якобы официальные приглашения на видеоконференцию с главой города, назначенную на 2 мая. В самом документе содержится множество ошибок. Некоторым краснодарцам аферисты позвонили по видеосвязи. На самом деле это дипфейк — видеозапись, подделанная с помощью искусственного интеллекта.