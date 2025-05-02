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Мошенники звонят жителям Краснодара под видом главы города

Глава Краснодара опроверг сообщения, рассылаемые мошенниками от его имени.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники звонят жителям Краснодара под видом главы города. Об этом Евгений Наумов сообщил в своем официальном telegram-канале.

Так, мошенники рассылали якобы официальные приглашения на видеоконференцию с главой города, назначенную на 2 мая. В самом документе содержится множество ошибок. Некоторым краснодарцам аферисты позвонили по видеосвязи. На самом деле это дипфейк — видеозапись, подделанная с помощью искусственного интеллекта.

Глава города призвал краснодарцев быть бдительными и не вступать в диалог с незнакомцами.

«Не передавайте личные данные и не переводите деньги. Всегда перепроверяйте источник сообщений, особенно, если вас просят перейти по ссылке», — напомнил Евгений Наумов.