Мошенники звонят жителям Краснодара под видом главы города. Об этом Евгений Наумов сообщил в своем официальном telegram-канале.
Так, мошенники рассылали якобы официальные приглашения на видеоконференцию с главой города, назначенную на 2 мая. В самом документе содержится множество ошибок. Некоторым краснодарцам аферисты позвонили по видеосвязи. На самом деле это дипфейк — видеозапись, подделанная с помощью искусственного интеллекта.
Глава города призвал краснодарцев быть бдительными и не вступать в диалог с незнакомцами.
«Не передавайте личные данные и не переводите деньги. Всегда перепроверяйте источник сообщений, особенно, если вас просят перейти по ссылке», — напомнил Евгений Наумов.