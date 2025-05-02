Врачи рассказали об опасности жидкостей для розжига

В преддверии майских праздников медики обращают внимание на скрытую опасность, связанную с приготовлением шашлыков. Как пояснила в беседе с NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова, некачественные жидкости для розжига могут содержать опасные канцерогены.
При использовании таких средств в процессе жарки мяса выделяется дым с повышенным содержанием бензопирена и полиароматических углеводородов — веществ, способных провоцировать развитие онкологических заболеваний. Особенно вредно находиться непосредственно в зоне такого дыма.
— Для того чтобы сделать жидкости дешевле, их производят на основе ацетона, метанола, керосина, бензина. Эти вещества в составе повышают взрывоопасные свойства, что опасно получением ожогов при использовании, — добавила Павлова.
Такие составы не только увеличивают риск для здоровья, но и становятся причиной ожогов из-за повышенной воспламеняемости. Врачи рекомендуют с особой тщательностью подходить к выбору средств для розжига и по возможности избегать вдыхания дыма от углей.