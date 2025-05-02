Циклон накроет облаками и дождем Челябинскую область 3 мая

«Атмосферный фронт этого циклона подвержен образованию волн, поэтому быстро “проскочить” через Урал не получится. Значительные дожди днем 3 мая пройдут почти во всех районах, сохранятся, хотя и ослабеют, ночью 4 мая», — говорят специалисты Уральского УГМС.