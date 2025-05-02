Циклон накроет облаками и дождем Челябинскую область 3 мая

«Атмосферный фронт этого циклона подвержен образованию волн, поэтому быстро “проскочить” через Урал не получится. Значительные дожди днем 3 мая пройдут почти во всех районах, сохранятся, хотя и ослабеют, ночью 4 мая», — говорят специалисты Уральского УГМС.
Ночью 3 мая на Южном Урале облачно с прояснениями, местами прошумят небольшие дожди, плюс 4−9, на юге — до 12 градусов. Днем в субботу облачно, повсеместно дожди, плюс 10−15, на юге — до 19 тепла. Ветер завтра южной четверти 6−11 м/с, отдельные порывы ночью до 14 м/с, днем — 17 м/с.
Непосредственно в Челябинске 3 мая ночью небольшой дождь и плюс 7−9, днем пройдет умеренный дождь, плюс 11−13. Ветер южной четверти 6−11 м/с, отдельные порывы днем в субботу до 14 м/с.