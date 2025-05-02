В лабораториях Самары проверят качество дорожного полотна

В Самаре приступили к проверке качества дорожной одежды на объектах, которые ремонтируют в этом году. Об этом сообщили в городской администрации.
— Благодаря оборудованию смесь «раскладывают» на составляющие, это помогает проверить ее на соответствие рецепту и скорректировать при необходимости. Смесь проверяют на прочность, также испытывают образцы, которые уже уложили на дорогах, — отметили в сообщении.
В этом году в лаборатории провели около 170 испытаний образцов, вырезанных из дорог по улицам Макаренко, Олимпийской, Воронежской и др. Также проводят исследования кернов с дороги в поселке Козелки. Кроме того, передвижная лаборатория измеряет уклоны, ровность и покрытие на дефекты.