Какой будет погода в Казахстане 3 мая

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Из-за быстрой смены барических образований 3 мая на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью осадки в виде дождя и снега. На юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах — сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман.