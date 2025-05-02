Какой будет погода в Казахстане 3 мая

В температурном фоне резких изменений не ожидается.
В Абайской области по данным синоптиков ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, на западе области заморозки 2 градуса, днем 15−20, на юге области 23 тепла.
В Акмолинской области днем на западе и севере возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 17−22 тепла.
В Актюбинской области на севере и западе пройдет дождь, днем гроза, град. Ветер юго-восточный, южный 9−14, ночью в центре области порывы 15−20, днем 15−20, на западе области временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 22−27, на юге области 30, на северо-западе области 19 тепла.
В Алматинской области ночью на юге прогнозируют дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью на юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, в горных районах области 3 мороза — 2 тепла, днем 21−26, в горных районах области 11−16 тепла.
В Атырауской области на западе, юге и востоке синоптики обещают дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 22−27 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9−14, днем на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на востоке области заморозки 3 градуса, днем 15−20, на востоке области 5−10 тепла.
В Жамбылской области ночью в горных районах возможен дождь, гроза. В горных районах области туман. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 5, днем 26−31, в горных районах области 22 тепла.
В Жетысуской области ночью на востоке пройдет дождь, в центре области небольшой дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 1, днем 19−24, в горных районах области 14 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 17−22 тепла.
В Карагандинской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 12 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 17−22, на юге области 25 тепла.
В Костанайской области днем на западе и востоке прогнозируют дождь, на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на севере, западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15−20, на юге области 24 тепла.
В Кызылординской области осадков не обещают. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 28−33 тепла.
В Мангистауской области на западе и севере возможен дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный 9−14, на северо-востоке, в центре области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на западе области 10, днем 26−31, на западе области 18−23, на северо-востоке области 34 тепла.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на западе, севере области заморозки 2 градуса, днем 13−18 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на западе и юге пройдет дождь, на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, ночью на юго-востоке, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на востоке области заморозки 2 градуса, днем 15−20 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 9, днем 31−36, в горных районах области 28 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, днем 21−26 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 тепла, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 19−21 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3−8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 31−33 тепла.