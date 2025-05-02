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В Таганроге начался ремонт шести тротуаров

Безопасность пешеходов: в Таганроге приведут в порядок проблемные тротуары.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге стартует масштабный ремонт тротуаров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Уже подписан контракт на ремонт шести ключевых участков, где ежедневно проходят тысячи жителей. Подрядчику необходимо отремонтировать следующие участки: улица С. Лазо, переулок М. Садовый, Большой проспект, улица Ленина, 4-й Новый переулок, улица Л. Чайкиной.

Эти участки выбраны не случайно — здесь отмечается самый активный пешеходный трафик. Работы начнутся сразу после майских праздников — с 10 мая.

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