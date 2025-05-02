Жеребьевка на охоту стартовала в Нижегородской области

Уже несколько лет подряд жеребьевка на добычу ценных видов охотничьих ресурсов проводится в электронном формате. В прошлом году к розыгрышу было допущено 2 346 заявлений от охотников, в 2023-м — 2 425, в 2022-м — 1 912. У охотников может появиться возможность добычи одного экземпляра каждого из следующих видов: лось, кабан, медведь, косуля европейская и косуля сибирская. Заявление можно отправить до 30 июня. До 1 августа специалисты установят квоты допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории каждого охотничьего угодья.