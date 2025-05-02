Стало известно, когда начнет функционировать уфимский Центр реабилитации участников СВО

В правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по организации центра реабилитации участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе кабмине, учреждение откроется на базе санатория «Зеленая роща» уже после майских праздников. В одном из корпусов оборудуют пандусы, установят современное медицинское оборудование и новые лифты для создания комфортных условий реабилитации.