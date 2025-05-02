Стало известно, когда начнет функционировать уфимский Центр реабилитации участников СВО

В правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по организации центра реабилитации участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе кабмине, учреждение откроется на базе санатория «Зеленая роща» уже после майских праздников. В одном из корпусов оборудуют пандусы, установят современное медицинское оборудование и новые лифты для создания комфортных условий реабилитации.
Центр будет предлагать комплексную программу восстановления, включая медицинскую, профессиональную, социально-бытовую и психологическую реабилитацию. Особое внимание уделят адаптивной физкультуре — в программу войдут занятия в бассейне, механотерапия, виртуальная реабилитация и тренировки на специальных платформах.
Как отметили в правительстве, существующая инфраструктура санатория позволяет организовать полноценный реабилитационный процесс. В центре будут проводиться не только медицинские процедуры, но и культурно-досуговые мероприятия, творческие мастерские, а также программы социальной адаптации.
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