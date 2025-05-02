Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда начнет функционировать уфимский Центр реабилитации участников СВО

Центр реабилитации участников СВО заработает в Уфе после майских праздников.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по организации центра реабилитации участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе кабмине, учреждение откроется на базе санатория «Зеленая роща» уже после майских праздников. В одном из корпусов оборудуют пандусы, установят современное медицинское оборудование и новые лифты для создания комфортных условий реабилитации.

Центр будет предлагать комплексную программу восстановления, включая медицинскую, профессиональную, социально-бытовую и психологическую реабилитацию. Особое внимание уделят адаптивной физкультуре — в программу войдут занятия в бассейне, механотерапия, виртуальная реабилитация и тренировки на специальных платформах.

Как отметили в правительстве, существующая инфраструктура санатория позволяет организовать полноценный реабилитационный процесс. В центре будут проводиться не только медицинские процедуры, но и культурно-досуговые мероприятия, творческие мастерские, а также программы социальной адаптации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.