Дожди, грозы и мокрый снег. Синоптики не обнадежили весенним прогнозом на ближайшую неделю

«В предстоящие выходные за погоду в республике будут отвечать фронтальные разделы, которые принесут дожди различной интенсивности. При активном развитии атмосферных процессов местами дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. При этом в ночные часы республика будет прикрыта облаками и осадками, что оградит Беларусь от ночных заморозков. Дневной фон температур в основном составит плюс 16−23 градуса, лишь 4 мая в северных районах, где начнет сказываться влияние более холодного воздуха, дневные максимумы не превысят 9−15 градусов тепла», — отметили в Белгидромете.