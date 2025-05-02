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Поезд Волгоград — Симферополь отправился в свой первый рейс

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Поезд № 585/586 Волгоград — Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажирский поезд “Таврия” № 585/586 Волгоград — Симферополь отправился сегодня в первый рейс в этом сезоне. Согласно расписанию, поезд выехал из Волгограда в 7:20 утра и прибудет на станцию назначения завтра в 8:50», — сказано в сообщении.

Состав проследует через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.

Поезд состоит из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из Симферополя он отправляется в 20:30 и прибывает в Волгоград на следующий день в 22:44.

«Этим летом поезд № 585/586 курсирует один раз в четыре дня. Добраться из Волгограда в Крым можно также скорыми поездами № 141/142 Пермь — Симферополь и № 193/194 Челябинск — Севастополь», — добавили в пресс-службе.

27 апреля сезонный поезд «Таврия» сообщением Москва — Евпатория запустили в Крым, до этого сезонный поезд «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.