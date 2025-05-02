Поезд Волгоград — Симферополь отправился в свой первый рейс

«Пассажирский поезд “Таврия” № 585/586 Волгоград — Симферополь отправился сегодня в первый рейс в этом сезоне. Согласно расписанию, поезд выехал из Волгограда в 7:20 утра и прибудет на станцию назначения завтра в 8:50», — сказано в сообщении.