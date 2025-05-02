Поезд Волгоград — Симферополь отправился в свой первый рейс

«Пассажирский поезд “Таврия” № 585/586 Волгоград — Симферополь отправился сегодня в первый рейс в этом сезоне. Согласно расписанию, поезд выехал из Волгограда в 7:20 утра и прибудет на станцию назначения завтра в 8:50», — сказано в сообщении.
Состав проследует через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.
Поезд состоит из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из Симферополя он отправляется в 20:30 и прибывает в Волгоград на следующий день в 22:44.
«Этим летом поезд № 585/586 курсирует один раз в четыре дня. Добраться из Волгограда в Крым можно также скорыми поездами № 141/142 Пермь — Симферополь и № 193/194 Челябинск — Севастополь», — добавили в пресс-службе.
27 апреля сезонный поезд «Таврия» сообщением Москва — Евпатория запустили в Крым, до этого сезонный поезд «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.