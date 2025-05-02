Из Кирова возобновили прямые рейсы в Калининград

Первый в этом году прямой рейс в Калининград отправился из Кирова 1 мая. Время в пути составляет около трёх часов. Перелёты выполняет авиакомпания «Северный ветер» совместно с «Икаром» дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.