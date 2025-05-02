Из Кирова возобновили прямые рейсы в Калининград

Из Кирова возобновили прямые авиарейсы в Калининград. Информацию об этом опубликовали на официальной странице аэропорта «Победилово» «ВКонтакте».
Первый в этом году прямой рейс в Калининград отправился из Кирова 1 мая. Время в пути составляет около трёх часов. Перелёты выполняет авиакомпания «Северный ветер» совместно с «Икаром» дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Из Кирова самолёт будет отправляться в 11:10, приземление в «Храброво» — в 13:25 по местному времени. Обратный рейс из Калининграда запланирован на 06:05, прибытие — в 10:10.
С конца марта в «Храброво» действует весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям.