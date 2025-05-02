Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова

Орбакайте считает, что латвийское правительство нарушило своим решением все «международные нормы и принципы, на которых строится современный мир».
«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах», — заявила певица.
По словам Орбакайте, она искренне верит, что музыка — не оружие. Она лечит там, где «политики строят стены». Певица заявила, что разочарована из-за решения властей Латвии, но при этом еще верит в возможность диалога.
«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра», — подытожила она.
29 апреля Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.