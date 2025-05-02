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В Красноярском районе Самарской области отремонтировали Дом купца Захарова

Приемка проведенных работ по реставрации исторического здания — Дома купца Захарова — прошла в пятницу, второго мая текущего года.

Приемка проведенных работ по реставрации исторического здания — Дома купца Захарова — прошла в пятницу, второго мая текущего года. Этот объект представляет собой памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Кооперативная, дом № 100 в живописном селе Красный Яр.

Реставрация была направлена на сохранение архитектурного облика и функционального назначения строения. Специалисты проделали огромную работу, включающую обновление всех ключевых элементов фасада и интерьера. Были проведены следующие виды ремонтных мероприятий.

Фасад: обновлена кирпичная кладка стен, произведена реставрация оригинальной белой каменной отделки цокольной части здания.

Архитектурный декор: аккуратно восстановлены характерные декоративные элементы, выполненные из кирпича, что позволило сохранить исторический облик постройки.

Проемы: воспроизведены первоначальные размеры и конфигурации дверных и оконных проемов.

Кровля: заменено старое покрытие крыши, установлены новые водоотводящие конструкции, укреплен деревянный каркас кровли.

Окна и двери: произведены ремонт деревянных конструкций, включая восстановление оконных рам и установку новых надежных оконных отливов.

Входная группа: благоустроено центральное входное крыльцо главного фасада, обеспечив комфортный доступ посетителей.

Особенность проекта заключается в том, что весь объем необходимых работ финансировался исключительно за счет регионального бюджета области.

Сегодня реконструированное здание успешно используется под административные нужды местных органов власти.

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