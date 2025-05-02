В Красноярском районе Самарской области отремонтировали Дом купца Захарова

Приемка проведенных работ по реставрации исторического здания — Дома купца Захарова — прошла в пятницу, второго мая текущего года. Этот объект представляет собой памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Кооперативная, дом № 100 в живописном селе Красный Яр.