Создан антидот от ядов 19 самых опасных змей мира

Как отмечают Глэнвилль и его коллеги, каждый год от укусов шести сотен видов ядовитых змей гибнет примерно 100 тыс. человек и еще 300 тыс. становится инвалидами. Как правило, уже существующие антидоты воздействуют на яд только одного или нескольких видов змей, что ограничивает их использование и зачастую не дает врачам возможности спасти жизнь пациента при отсутствии нужного типа противоядия.