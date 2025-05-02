Минздрав рассказал, какие заболевания чаще всего выявляют у жителей Башкирии в «поездах здоровья»

Так, у 212 человек выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 363 — высокий холестерин, у 706 — гипертония, а у 673 — избыточный вес. Кроме того, врачи впервые диагностировали 876 заболеваний, из которых 441 относится к социально значимым.