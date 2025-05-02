Минздрав рассказал, какие заболевания чаще всего выявляют у жителей Башкирии в «поездах здоровья»

В Башкирии с начала года в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики провели более 14 389 приемов и 3 580 обследований, включая 2 315 флюорографий и 1 265 маммографий. По данным пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, у многих граждан обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.
Так, у 212 человек выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 363 — высокий холестерин, у 706 — гипертония, а у 673 — избыточный вес. Кроме того, врачи впервые диагностировали 876 заболеваний, из которых 441 относится к социально значимым.
Также специалисты зафиксировали 408 случаев гипертонической болезни, 14 подозрений на онкологические заболевания и 19 случаев сахарного диабета.
Всех пациентов с подозрением на серьезные заболевания направили на дополнительное обследование в медучреждения республики, им назначено необходимое лечение.
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