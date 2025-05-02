100 тысяч шагов, голодовка и капельницы: каким безумным трендам следует медийная молодежь

Блогер Алиса решила ради прибавления подписчиков пройти 100 тысяч шагов за день. Она готовилась к этому два месяца, а когда пришло время испытать себя, погода на улице оказалась жарче обычного. Девушку это не остановило. Первые 20 тысяч шагов пролетели быстро, но каждый следующий шаг давался все труднее: сильно заболели ноги, бедра и спина. Но желание привлечь аудиторию было сильнее. В итоге на 50-й тысяче шагов девушке совсем поплохело. Алиса упала в обморок, а прохожий вызвал ей скорую. Врачи дали ей обезболивающее и отпустили домой.