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Магнитные бури накроют Ростовскую область в начале мая

Метеочувствительным на заметку: на Ростовскую область надвигаются магнитные бури.

Источник: Комсомольская правда

Магнитные бури накроют Ростовскую область в начале мая. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая пройдет под влиянием геомагнитных возмущений. Первые колебания ожидаются уже вечером 5 мая, а пик активности придется на 6−7 мая.

Уровень магнитного шторма G1 — это слабая буря. Продолжительность около 48 часов. Максимальная активность магнитной бури ожидается 6 мая. Несмотря на то, что буря классифицируется как слабая, метеозависимые люди могут ощутить головные боли, перепады давления и общее недомогание. Поэтому важно ограничить физические нагрузки, избегать эмоционального перенапряжения, снизить потребление кофеина, увеличить время отдыха и пить больше воды.

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