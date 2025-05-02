Магнитные бури накроют Ростовскую область в начале мая

Уровень магнитного шторма G1 — это слабая буря. Продолжительность около 48 часов. Максимальная активность магнитной бури ожидается 6 мая. Несмотря на то, что буря классифицируется как слабая, метеозависимые люди могут ощутить головные боли, перепады давления и общее недомогание. Поэтому важно ограничить физические нагрузки, избегать эмоционального перенапряжения, снизить потребление кофеина, увеличить время отдыха и пить больше воды.