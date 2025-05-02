В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.
«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — говорится в сообщении.
В парке по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества» вандалы поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».
В администрации подчеркнули, что полиция начала розыск злоумышленников.