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В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

Вандалы сняли флаг с памятника Неизвестному солдату в Херсонской области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийск Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка.

«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — говорится в сообщении.

В парке по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества» вандалы поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

В администрации подчеркнули, что полиция начала розыск злоумышленников.