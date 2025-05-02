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Открываем пляжный сезон в Молдове: Нас ждут +27 градусов, солнце и без дождей

Прогноз погоды от синоптиков на субботу, 3 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на выходные. Значит, рассказываем!

В ночь на 3 мая нам прогнозируют до 11 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на три градуса.

Днем нас ждет шикарная погода. отличная для пикников и прогулок. Ожидается до +25 градусов, день будет солнечным и без осадков.

Вечером будет до 20 градусов тепла. Скорость ветра в течения дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

В воскресенье днем синоптики нам обещают до +27 градусов. Как говорится, впору пляжный сезон открывать в Молдове!

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