«Без паники!»: Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал слухи о заражении холерой озера Банного

В социальных сетях распространилась информация об исследовании на холеру озера Банного в Башкирии. Роспотребнадзор республики прокомментировал эту информацию.
В ведомстве пояснили, что специалисты регулярно проводят мониторинг качества воды в водоемах региона, включая исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе на наличие холерных вибрионов. За последние годы токсигенных видов возбудителей холеры не обнаружено, а риски распространения заболевания в Башкирии полностью исключены.
Отмечается, что подобные исследования проводятся ежегодно по всей стране в рамках профилактических мероприятий в соответствии с санитарными нормами и правилами.
При этом Роспотребнадзор сообщил, что на сегодняшний день пляжи озера Банное не получили санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема требованиям для рекреационного использования в сезоне 2025 года. Ведомство напоминает, что ответственность за безопасность использования водных объектов несут их собственники.
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