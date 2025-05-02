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«Без паники!»: Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал слухи о заражении холерой озера Банного

Роспотребнадзор Башкирии назвал фейком слухи о холере в озере Банном.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях распространилась информация об исследовании на холеру озера Банного в Башкирии. Роспотребнадзор республики прокомментировал эту информацию.

В ведомстве пояснили, что специалисты регулярно проводят мониторинг качества воды в водоемах региона, включая исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе на наличие холерных вибрионов. За последние годы токсигенных видов возбудителей холеры не обнаружено, а риски распространения заболевания в Башкирии полностью исключены.

Отмечается, что подобные исследования проводятся ежегодно по всей стране в рамках профилактических мероприятий в соответствии с санитарными нормами и правилами.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что на сегодняшний день пляжи озера Банное не получили санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема требованиям для рекреационного использования в сезоне 2025 года. Ведомство напоминает, что ответственность за безопасность использования водных объектов несут их собственники.

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