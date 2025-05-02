«Без паники!»: Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал слухи о заражении холерой озера Банного

При этом Роспотребнадзор сообщил, что на сегодняшний день пляжи озера Банное не получили санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема требованиям для рекреационного использования в сезоне 2025 года. Ведомство напоминает, что ответственность за безопасность использования водных объектов несут их собственники.