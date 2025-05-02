Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 3 мая

Не проводить генеральную уборку, особенно до полудня, чтобы не нарушить покой предков. Не использовать старые или повреждённые скатерти на столе — это считалось дурным знаком. Не выкладывать столовые приборы крест-накрест, чтобы избежать несчастий. Не заниматься тяжёлой физической работой, чтобы не привлечь усталость и болезни. Не жаловаться и не вступать в конфликты, чтобы не накликать беду. Не брать и не давать деньги в долг, чтобы не потерять финансовое благополучие. Не заниматься рыбалкой, так как это время нереста, и нарушение запрета могло привести к бедам. Не поливать комнатные растения, чтобы избежать ссор и финансовых трудностей.