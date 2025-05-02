600 жилых домов в Башкирии ожидает ремонт в 2025 году: на это направят 5 млрд рублей

Согласно плану, в этом году будет отремонтировано 222 кровли, 47 фасадов, а также системы водоснабжения и водоотведения в 30 домах. Запланирован ремонт теплоснабжения в 14 домах, электроснабжения — в 41, газоснабжения — в 17. Кроме того, в 21 доме утеплят чердачные перекрытия, а в 231 доме заменят 620 лифтов.