Священник РПЦ рассказал о «черных иконах», которые не выставляют в церквях

Так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения. Об этом рассказал настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев.
По словам духовника, такие иконы считаются особыми святынями, которые создавались искусными мастерами с помощью уникальных техник. Он объяснил, что их не показывают всем, чтобы не провоцировать появление суеверий и неверных домыслов. Священник добавил, что «черные иконы» обычно находятся внутри алтарей или в особых частях храмов, куда могу попасть только священники.
— Это не тайна в духе заговора, а забота о духовной чистоте. Иконы — не магические артефакты, а окна в духовный мир, — передает слова отца Ковалева «ИАНЕД».
Православный священник Павел Николаев также рассказал о зловещих местах России, которые в церковной традиции считаются неблагополучными, из-за чего представители Русской православной церкви предпочитают обходить их стороной.