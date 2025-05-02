Священник РПЦ рассказал о «черных иконах», которые не выставляют в церквях

По словам духовника, такие иконы считаются особыми святынями, которые создавались искусными мастерами с помощью уникальных техник. Он объяснил, что их не показывают всем, чтобы не провоцировать появление суеверий и неверных домыслов. Священник добавил, что «черные иконы» обычно находятся внутри алтарей или в особых частях храмов, куда могу попасть только священники.