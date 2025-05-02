Bild: Шесть человек пострадали при наезде машины на группу людей в Германии

Отмечается, что инцидент произошел в центре города Штутгарт на юге Германии. Около 17:50 по местному времени (18:50 по мск) автомобиль наехал на группу людей в районе станции городской электрички на улице Шарлоттенштрассе. Сотрудникам полиции в результате ЧП задержали мужчину, находившегося за рулем машины.