Bild: Шесть человек пострадали при наезде машины на группу людей в Германии

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате инцидента в Германии, где автомобиль наехал на группу людей. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
«Точное число пока не установлено. Имеются также тяжелораненые», — говорится в сообщении источника.
Отмечается, что инцидент произошел в центре города Штутгарт на юге Германии. Около 17:50 по местному времени (18:50 по мск) автомобиль наехал на группу людей в районе станции городской электрички на улице Шарлоттенштрассе. Сотрудникам полиции в результате ЧП задержали мужчину, находившегося за рулем машины.
В настоящее время район, где произошел инцидент, оцеплен правоохранительными органами. Полиция выясняет, действовал ли водитель умышленно при наезде на толпу, или произошедшее являлось несчастным случаем.
Ранее KP.RU сообщал, что 11 человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере.