Не пущать и пресекать: как в России появилась цензура и кто стал ее первыми «жертвами»

Каждому времени — своя цензура. История учит, что цензура неизбежна в любых странах, при любых режимах и в «особенно трудные моменты времени». Сейчас даже интернет не обходится без нее…
Весной 1852 года писатель Иван Тургенев за статью о писателе Николае Гоголе в «Московских новостях» был арестован и сослан в свое имение Спасское-Лутовиново. По современным представлениям, Тургенев и Гоголь — политически совершенно безобидные писатели. Тем интереснее разобраться в крутых виражах, по которым эволюционировала цензура в России.
Цензура — термин с резко негативной коннотацией. А цензоры — отъявленные держиморды. Тем не менее сколько существует печатное слово, столько рядом стоит цензура. История учит, что цензура неизбежна при любых режимах. От цензуры даже интернет, который замышлялся как океан радужной свободы, не избавлен.
Иногда цензура теряет берега, как было с Тургеневым. Но это, как заметил бы приятель опального Тургенева писатель Иван Гончаров, обыкновенная история. Павел I запретил ввозить в Россию любые книги на иностранном языке, в том числе «Путешествия Гулливера». Либеральный Александр I опустил шлагбаум перед Вальтером Скоттом. Николай I счел аморальным роман Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери». При реформаторе Александре II под запрет попал король авантюрного романа Дюма. Надежда Крупская вычеркнула из пролетарского круга чтения Конан Дойля, Канта и Платона, а Жданов — Эрнеста Хемингуэя.
Сегодня все эти книги считаются невинными, и нам трудно понять логику цензоров минувших эпох. Первым попытался заменить субъективные осуждения беспристрастным законом царь Иван Грозный. Каким бы монстром ни изображали русского царя на Западе, он был великим книгочеем и по части грамотности заткнул бы за пояс любого венценосного правителя той эпохи. В 1551 году в Успенском соборе Кремля собрался Стоглавый собор, который три месяца размышлял над тем, как узаконить духовную, а другой тогда не было, литературу. Стоглавый собор — это первая в истории России попытка взять цензуру под уздцы. Однако нравы эпохи брали свое. Положивший начало печатному делу на Руси Иван Федоров был вынужден покинуть Москву, хотя никаких богомерзких намеков в духовных книгах не допускал. Инициатор Стоглавого собора и наставник царя священник Сильвестр впал в немилость, был пострижен в монахи и сослан на Соловки, где погрузился в размышления о нестяжательстве. И Сильвестр не единственный, кто погорел на цензуре. В конце XVII века при царевне Софье книгохранитель Печатного двора Сильвестр Медведев, ученик Симеона Полоцкого, который воспитывал Петра I, был подвергнут пыткам за ересь и казнен. Труды Сильвестра в 1690 году преданы сожжению в Москве.
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При Петре в России появилась светская литература. И, естественно, мигом возникла светская цензура. Историк Василий Ключевский писал, что цензурой лично занимался сам царь, у которого хватало времени на все предприятия. Положение, при котором главным цензором служил государь, оставалось неизменным на протяжении веков. Анна Иоанновна воспретила печатать биографию своего фаворита Бирона, в которой имелись «предосудительные к Российской империи пашквильные пассажи». Все экземпляры были сожжены. Императрица совершила первое импортозамещение в цензуре — запретила ввозить научную литературу, если имелись аналоги на русском языке.
Екатерина II переписывалась с Вольтером, была не чужда идеалам Просвещения и сама пописывала пьесы. Но это не мешало ей оставаться суровым цензором. Императрица издала указ о запрете книг, где содержались «странные мудрствования» и «сущие заблуждения». Под спуд попал, в частности, роман Руссо «Эмиль», где попирались педагогические нормы. Хотя из самой Екатерины еще тот педагог вышел… Самый известный цензурный акт Екатерины — именной указ о том, что автор «Путешествия из Петербурга в Москву» Александр Радищев заслуживает лишения жизни за книгу, «наполненную самыми вредными умствованиями, разрушающими общественный покой». Высшая мера была заменена ссылкой, но уже при Александре I опальный сочинитель был прощен и включен в Комиссию для составления законов.
Из писателей больше повезло Пушкину. Николай I решил стать его личным цензором, договориться с царем было проще. Главного цензора из Министерства просвещения Красовского не без оснований считали идиотом, поскольку он, к примеру, запрещал называть глаза возлюбленной небесными, поскольку на небесах обитают ангелы, а не люди.
Однако напуганный революциями 1848 года в Европе царь решил спасти Россию и выжечь свободомыслие. Цензурный комитет возглавил граф Бутурлин, который говорил, что стоило бы исправить даже Евангелие с духом демократии. В СпасскоеЛутовиново выслали Тургенева, в Вятку — Салтыкова-Щедрина. Под запрет попали «Мертвые души», а также переписка Белинского и Гоголя и комедия Островского «Свои люди — сочтемся». Комитет вошел в раж, и даже министр просвещения граф Уваров, автор девиза «Православие, самодержавие, народность», был вынужден уйти в отставку.
Большевики, взяв власть, отменили царские порядки, а цензуру не только оставили, но и предельно ужесточили. Ленин высказался ясно: «Терпеть буржуазные газеты — значит перестать быть социалистом. Мы самоубийством кончать не желаем». Излишне строгая цензура в СССР, запрещая достойные книги, сослужила службу в разрушении государства.
Поэт Дмитрий Дарин: Без идеологии — не получится.
Главполитпросвет возглавила Крупская и рьяно взялась за дело. Горький писал Ромену Роллану: «Жена Ленина, человек по природе неумный, едва ли нормальный психически, составила список контрреволюционных книг и приказала изъять их из библиотек. Старуха запретила Платона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Евангелие, Талмуд, Коран, Ницше, Льва Толстого и еще десятки сочинений. Для меня это позорнее всего, испытанного когда-либо Россией. Мы возвращаемся в мрачнейшее средневековье. Могу ли я быть гражданином страны, где законодательствуют сумасшедшие бабы». Булгаков, Ильф и Петров, Ахматова, Цветаева, Зощенко, Пастернак, Платонов, Гроссман, братья Стругацкие, даже детский Чуковский — писатели и поэты, которые выдержали испытание временем, стали любимыми для потомков, вошли в школьную программу — подвергались унизительной цензуре. Многие таланты — Бродский, Аксенов, Солженицын, Некрасов, Синявский Максимов, Гладилин, Галич — были выставлены из родной страны. Под цензурный запрет попадали фильмы, музыка, картины. Сериал «Семнадцать мгновений весны» вышел благодаря заступничеству Андропова, который на замечание главного идеолога Суслова о том, что в фильме не показан вклад в Победу советского народа, заметил, что народ не мог служить в ведомстве Шелленберга.
Сами цензоры тоже попадали в суровые жернова эпохи. Начальник Главлита Сергей Ингулов был расстрелян в 1937 году. Цензура разрушала великую культуру и сослужила недобрую службу в разрушении СССР.
…И все-таки литература без цензуры как море без волн. Не может слово быть выше закона. Но и цензор не должен беспредельничать. Лучше всех о цензоре сказал Пушкин: «Он друг писателю, пред знатью не труслив, Благоразумен, тверд, свободен, справедлив».
СПРАВКА.
Цензура — система государственного надзора за содержанием и распространением любого вида информации или печатной продукции, музыкальных сценических или иных произведений. Цель цензуры — ограничение либо недопущение распространения идей и сведений, признаваемых нежелательными и опасными.