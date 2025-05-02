Не пущать и пресекать: как в России появилась цензура и кто стал ее первыми «жертвами»

Сегодня все эти книги считаются невинными, и нам трудно понять логику цензоров минувших эпох. Первым попытался заменить субъективные осуждения беспристрастным законом царь Иван Грозный. Каким бы монстром ни изображали русского царя на Западе, он был великим книгочеем и по части грамотности заткнул бы за пояс любого венценосного правителя той эпохи. В 1551 году в Успенском соборе Кремля собрался Стоглавый собор, который три месяца размышлял над тем, как узаконить духовную, а другой тогда не было, литературу. Стоглавый собор — это первая в истории России попытка взять цензуру под уздцы. Однако нравы эпохи брали свое. Положивший начало печатному делу на Руси Иван Федоров был вынужден покинуть Москву, хотя никаких богомерзких намеков в духовных книгах не допускал. Инициатор Стоглавого собора и наставник царя священник Сильвестр впал в немилость, был пострижен в монахи и сослан на Соловки, где погрузился в размышления о нестяжательстве. И Сильвестр не единственный, кто погорел на цензуре. В конце XVII века при царевне Софье книгохранитель Печатного двора Сильвестр Медведев, ученик Симеона Полоцкого, который воспитывал Петра I, был подвергнут пыткам за ересь и казнен. Труды Сильвестра в 1690 году преданы сожжению в Москве.