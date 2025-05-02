«Акрон» одолел махачкалинское «Динамо» благодаря голу А. Дзюбы в Самаре

В пятницу тольяттинский клуб продлил беспроигрышную серию до двух матчей и вернулся на девятое место в РПЛ с 32 очками (12+).
«Красно-черные» и гости из Махачкалы обменялись несколькими ударами в первом тайме, но Александр Васютин и Тимур Магомедов действовали надежно — 0:0 по итогам первого тайма.
Далее, на 60-й минуте, после просмотра видеоповтора Виталий Мешков отменил гол Эгаша Касинтуры в ворота хозяев. «Акрон» ответил на 74-й. Артем Дзюба отличился с передачи Жилсона Беншимола.
Форвард волжан забил в четвертой встрече Премьер-лиги подряд. По данным «Opta Sports», мяч для нападающего стал 75-м после 30 лет. Первый показатель в лиге.
«Динамо» отыграться не удалось. В итоге команда Заура Тедеева взяла важные три очка, вернулась на девятое место и оторвалась от зоны стыковых игр.
Недавно Дзюба назвал Винисиуса из «Реала» ограниченным футболистом.
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