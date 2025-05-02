«Я не намерена сдаваться»: Орбакайте прервала молчание и высказалась о запрете на въезд в Латвию

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, [направленное] против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова», — считает Орбакайте.