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В Ростове-на-Дону продолжаются работы по восстановлению горячего водоснабжения

Пять бригад в работе: В Ростове рассказали о сроках восстановления горячей воды.
Источник: Комсомольская правда

После проведения плановой опрессовки тепловых сетей в Северном микрорайоне произошло несколько аварийных ситуаций, оставивших часть жителей Ворошиловского района без горячей воды. О текущей ситуации в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин вечером, 2 мая.

На данный момент ситуация остается напряженной, но находится под контролем городских властей. Сейчас из 492 домов горячую воду вернули в 417. Остаются без ГВС 75 домов. Сейчас нас аварийных местах работают пять бригад.

— Поручил заместителю по ЖКХ выехать на места ремонта для контроля работ ресурсоснабжающих служб. Дорогие ростовчане, понимаю все ваши негодования в связи с отсутствием горячей воды. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить горячее водоснабжение в ваших домах как можно скорее, — говорится в сообщении.

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