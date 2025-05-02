В Ростове-на-Дону продолжаются работы по восстановлению горячего водоснабжения

— Поручил заместителю по ЖКХ выехать на места ремонта для контроля работ ресурсоснабжающих служб. Дорогие ростовчане, понимаю все ваши негодования в связи с отсутствием горячей воды. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить горячее водоснабжение в ваших домах как можно скорее, — говорится в сообщении.