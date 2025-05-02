Верховный суд запретил банкам односторонне вводить комиссии по кредиткам

Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, такому решению предшествовало разбирательство жителя Санкт-Петербурга с одним из российских банков, следует из определения инстанции, документ опубликован на сайте ВС РФ.
Из дела следует, что мужчина в 2022 году оформил кредитную карту, на первоначальных условиях он мог без процентов снимать до 50 тыс. рублей в месяц. Однако через месяц банк ввел комиссию в 5,9% при выдаче от 900 рублей.
Мужчина обратился в суд. Три инстанции поддержали финансовую организацию.
Позже Верховный суд не согласился с позицией нижестоящих инстанций. В его определении говорится, что банк в одностороннем порядке не может менять условия договора и изменять размеры комиссий, а также вводить новые комиссии, потому что подобные изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Ранее стало известно, что банки стали блокировать кредитки, по которым россияне не погашают проценты.