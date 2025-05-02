68-летнего уфимца не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня — с 29 апреля. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черные штаны, коричневые ботинки и голубую кепку.