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68-летнего уфимца не могут отыскать уже второй день

В Уфе четвертый день разыскивают 68-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 68-летнего Виктора Бубнова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня — с 29 апреля. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в коричневую дубленку, черные штаны, коричневые ботинки и голубую кепку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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