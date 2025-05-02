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Беглов и Пушилин открыли монумент «Мариуполь — город воинской славы»

Монумент представляет собой гранитную стелу с горельефами, увенчанную двуглавым орлом.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин открыли монумент «Мариуполь — город воинской славы» высотой 17,5 метра, это произошло в преддверии Дня Победы, пишет ТАСС.

Памятник открыли на площади Машиностроителей в Мариуполе. Он представляет собой гранитную стелу с горельефами, увенчанную двуглавым орлом. Вокруг монумента расположены 7-тонные тумбы с барельефами на каждой из сторон.

«Очень знаковое событие то, что сегодня эту стелу украшают памятные доски всей истории Мариуполя. И очень важно, что здесь есть именно доска, которая напоминает о событиях прошедших лет, когда Мариуполь снова проявил свой твердый характер, героический характер, отстаивая свой город от неонацистов», — сообщил во время церемонии открытия Александр Беглов.

При этом Денис Пушилин отметил, что историю важно чтить, а также опираться на нее.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся памятник бойцам спецназа Росгвардии работы скульптора Андрея Ковальчука.