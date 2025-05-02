Беглов и Пушилин открыли монумент «Мариуполь — город воинской славы»

«Очень знаковое событие то, что сегодня эту стелу украшают памятные доски всей истории Мариуполя. И очень важно, что здесь есть именно доска, которая напоминает о событиях прошедших лет, когда Мариуполь снова проявил свой твердый характер, героический характер, отстаивая свой город от неонацистов», — сообщил во время церемонии открытия Александр Беглов.