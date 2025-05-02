Восемь человек пострадали при наезде внедорожника на остановку в Штутгарте

Восемь человек пострадали при наезде внедорожного автомобиля на трамвайную остановку в центре немецкого Штутгарта. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Водителя машины к текущему моменту уже арестовали. Правоохранители также выясняют, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие. Из восьми пострадавших как минимум трое получили серьезные травмы, одного из них экстренно доставили в реанимацию. По словам очевидцев, автомобиль также наехал и на женщину с коляской.
— Полиция допрашивает подозреваемого водителя и свидетелей… Все имеющиеся силы задействованы, — передает сообщение немецкой полиции ZDF.
Другой случай произошел в декабре 2024 года, когда из-за наезда автомобиля на рождественской ярмарке в Магдебурге в Германии 11 человек погибли и 60 пострадали. Позднее в Сети появился видеоролик с моментом трагедии. Водителем машины оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвинили в терроризме и торговле людьми на родине. Наезд на людей был квалифицирован властями как теракт. Оказалось, что террорист находился в состоянии наркотического опьянения.