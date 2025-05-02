В Москве возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов в 2014 году

Одесситы в Москве возложили цветы возле памятного знака на Аллее городов-героев у Кремлевской стены в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014-го года. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014-го года подожгли Дом профсоюзов, где находились представители «антимайдана». Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.
Перед возложением цветов в храме мученицы Татианы прошла поминальная служба, после участники акции направились к памятному знаку возлагать цветы.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе почтили память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Во время церемонии над площадью прозвучали звуки пожарных сирен, напоминавшие о событиях 2 мая 2014 года.