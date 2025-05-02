За 2025 год в районе Уфы ликвидировали почти 60 нелегальных торговых точек

В Уфе за текущую неделю на проспекте Октября демонтировали два нестационарных объекта. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
По словам чиновника, с начала 2025 года на территории района уже ликвидировали 58 незаконных торговых павильонов и других временных сооружений, у которых не было разрешительной документации.
Тарасов напомнил, что собственники нестационарных объектов обязаны оформлять разрешительные документы для размещения на земельных участках, а также платить налоги в городской бюджет.
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