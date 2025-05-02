Герцог Сассекский, принц Гарри проиграл судебное дело в Великобритании касательно уровня охраны, на которую он может претендовать на территории страны.
Судьи отклонили иск принца Гарри насчет того, что он оказался лишен той степени гарантии безопасности, которой обладают его родственники. Адвокаты утверждали, что из-за этого его жизнь была под угрозой. Дело в том, что после того, как принц Гарри оставил свою королевскую семью и уехал за рубеж, он лишился прежнего уровня охраны. Принц Гарри попытался решить этот вопрос через суд, однако проиграл дело.
— Вместо этого Сассекские получат «индивидуальную» услугу безопасности, в рамках которой им необходимо будет уведомлять за 30 дней о любых планах поездки в Великобританию, — передает The Guardian.
Тем временем журнал Vanity Fair опубликовал материал, где раскрыл подробности личной жизни принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Оказалось, что пара находится на грани развода, а сама Меган, по слухам, готовит книгу о расставании под названием «Жизнь после Гарри». Поговаривают, что она уже ведет переговоры с издательством о ее продаже. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о ситуации в отношениях пары.