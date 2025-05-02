Принц Гарри проиграл судебное дело в Великобритании

Судьи отклонили иск принца Гарри насчет того, что он оказался лишен той степени гарантии безопасности, которой обладают его родственники. Адвокаты утверждали, что из-за этого его жизнь была под угрозой. Дело в том, что после того, как принц Гарри оставил свою королевскую семью и уехал за рубеж, он лишился прежнего уровня охраны. Принц Гарри попытался решить этот вопрос через суд, однако проиграл дело.