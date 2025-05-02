Сбежавший иноагент Троицкий «закрыл» Пугачевой Латвию из-за Орбакайте

Алла Пугачева перестанет посещать Латвию, считает критик Троицкий*
Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иноагентом) уверен, что после того, как был объявлен запрет на въезд певицы Кристины Орбакайте на территорию Латвии, ее мать артистка Алла Пугачева больше не приедет в Латвию в принципе. Об этом он заявил журналистам.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазвана истинная причина запрета Орбакайте на въезд в Латвию.
«Власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться. Думаю, что латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, доносы от недоброжелателей Кристины, они решили всё это дело запустить. Из этого следует, что Пугачева в Латвию более не приедет», — заявил Троцкий. Его слова передает argumenti.ru. При этом критик иронично отметил, что для жителей Латвии бойкот Пугачевой не станет трагедией. Также он задался вопросом, будет ли супруг Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) теперь выступать в Латвии.
Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию после ее выступления в Крыму, где у нее были запланированы концерты. Житель Риги рассказал журналистам, что считает запрет Орбакайте «политическим пиаром» в преддверии выборов в стране.
*Троицкий внесен Минюстом РФ в список иноагентов.