Сбежавший иноагент Троицкий «закрыл» Пугачевой Латвию из-за Орбакайте

«Власти и, в частности, бюрократы всегда хотят как-то выслужиться. Думаю, что латвийские чиновники решили проявить образцово-показательную бдительность и, получив, возможно, доносы от недоброжелателей Кристины, они решили всё это дело запустить. Из этого следует, что Пугачева в Латвию более не приедет», — заявил Троцкий. Его слова передает argumenti.ru. При этом критик иронично отметил, что для жителей Латвии бойкот Пугачевой не станет трагедией. Также он задался вопросом, будет ли супруг Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) теперь выступать в Латвии.