Россиян предупредили о схеме мошенничества с обещанием матпомощи

Оперштаб Курской области предупредил россиян о новой схеме мошенничества с ложным обещанием предоставления дополнительной материальной помощи жителям четырех регионов РФ.
По данным оперштаба, в ряде Telegram-каналов и чатов появилась информация о якобы выделении дополнительной матпомощи жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
Злоумышленники предлагают для получения денег зарегистрироваться в боте и направить документы, в том числе копию паспорта. При этом мошенники публикуют поддельное распоряжение полномочного представителя российского лидера в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Ранее стало известно, что аферисты начали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги со счетов. Они делают это путем отправки фишинговых ссылок с предложением поучаствовать в акциях банков по получению кешбэка за покупки.