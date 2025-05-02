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Россиян предупредили о схеме мошенничества с обещанием матпомощи

В ряде чатов появилась информация о якобы выделении дополнительной матпомощи жителям четырех регионов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Оперштаб Курской области предупредил россиян о новой схеме мошенничества с ложным обещанием предоставления дополнительной материальной помощи жителям четырех регионов РФ.

По данным оперштаба, в ряде Telegram-каналов и чатов появилась информация о якобы выделении дополнительной матпомощи жителям Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Злоумышленники предлагают для получения денег зарегистрироваться в боте и направить документы, в том числе копию паспорта. При этом мошенники публикуют поддельное распоряжение полномочного представителя российского лидера в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Ранее стало известно, что аферисты начали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги со счетов. Они делают это путем отправки фишинговых ссылок с предложением поучаствовать в акциях банков по получению кешбэка за покупки.