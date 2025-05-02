Умер бывший футболист московского «Динамо» и сборной Латвии Андрей Прохоренков

Бывший футболист сборной Латвии Андрей Прохоренков ушел из жизни в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Латвии.
Спортсмен скончался 1 мая после длительной борьбы с онкологией, которую ему диагностировали в конце 2024 года. Он проходил лечение на собранные средства в университетской клинике Карла Густава в Германии.
— Семья Прохоренкова выражает благодарность всем, кто протянул руку помощи в этой непростой ситуации в борьбе Андрея с тяжелым недугом, — передает официальный сайт федерации.
Андрей Прохоренков начал играть в составе латвийской сборной в 2002 году, когда дебютировал в матче против польской команды, после чего стал постоянным игроком основного состава. Уже к 2007 году на счету спортсмена было 32 матча и 4 гола за национальную сборную. Прохоренков на протяжении своей спортивной карьеры также выступал за московское «Динамо», израильский «Маккаби».