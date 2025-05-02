Умер бывший футболист московского «Динамо» и сборной Латвии Андрей Прохоренков

Андрей Прохоренков начал играть в составе латвийской сборной в 2002 году, когда дебютировал в матче против польской команды, после чего стал постоянным игроком основного состава. Уже к 2007 году на счету спортсмена было 32 матча и 4 гола за национальную сборную. Прохоренков на протяжении своей спортивной карьеры также выступал за московское «Динамо», израильский «Маккаби».