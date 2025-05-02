Банкир рассказал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

«В отличие от Нового года или 1 сентября, когда многие люди собирают детей в школу, спрос на займы на майские праздники более ровный. В среднем объем выдач в мае на 5−7% превышает показатели апреля, но при этом может ненамного уступать июню», — прокомментировал Пономарев.