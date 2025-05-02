Банкир рассказал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 75% россиян планируют потратить на майских праздниках до 20 тысяч рублей, спрос на микрозаймы в этот период ниже, чем в новогодние праздники, сообщил РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
«В целом люди не склонны к большим тратам на майские праздники. Например, недавно мы проводили опрос и выяснили, что три четверти россиян (75,5%) планируют бюджет в пределах 20 тысяч рублей», — рассказал Пономарев.
При этом, по его словам, только 3,2% россиян готовы к расходам свыше 100 тысяч рублей на майских праздниках.
«В отличие от Нового года или 1 сентября, когда многие люди собирают детей в школу, спрос на займы на майские праздники более ровный. В среднем объем выдач в мае на 5−7% превышает показатели апреля, но при этом может ненамного уступать июню», — прокомментировал Пономарев.
Отмечается, что средний размер микрозайма в майские праздники также остается стабильным и колеблется от месяца к месяцу в пределах 2−3%. Для займов «до зарплаты» средняя сумма составляет примерно 11 тысяч рублей, для среднесрочных — 42 тысячи рублей.