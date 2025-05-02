NASA: строительство китайской ГЭС «Три ущелья» замедлило вращение Земли

Он отметил, что огромная плотина, которая является крупнейшей в мире электростанцией по установленной мощности в 22,5 ГВт, повлияла на длительность земных суток. Ее строительство также вызвало смещение оси Земли на 2 сантиметра. По словам Чао, период, на который был увеличен день, составляет около трех дней за весь период существования Вселенной.