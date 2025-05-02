NASA: строительство китайской ГЭС «Три ущелья» замедлило вращение Земли

Строительство крупнейшей китайской гидроэлектростанции (ГЭС) «Три ущелья» замедлило вращение Земли, вызвав увеличение суток на 0,06 микросекунды. Об этом заявил геофизик Центра космических полетов имени Годдарда NASA Бенджамин Фонг Чао.
Он отметил, что огромная плотина, которая является крупнейшей в мире электростанцией по установленной мощности в 22,5 ГВт, повлияла на длительность земных суток. Ее строительство также вызвало смещение оси Земли на 2 сантиметра. По словам Чао, период, на который был увеличен день, составляет около трех дней за весь период существования Вселенной.
ГЭС «Три ущелья», установленная на реке Янцзы в китайской провинции Хубэй, имеет длину в 2335 метров и высоту в 185 метров. Наполнение плотины составляет 40 кубических километров воды, которая расположена над уровнем моря в пределах 175 метров. Хранящийся в ГЭС объем жидкости повлиял на распределение массы Земли, замедлив вращение планеты и спровоцировав смещение ее оси.
Ранее KP.RU сообщал, что вращение Земли также замедляется из-за изменения климата на планете и глобального потепления.