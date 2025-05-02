Захарова напомнила Трампу слова Рузвельта о вкладе СССР в победу над Германией

32-й президент США Франклин Рузвельт, который руководил страной в период Второй мировой войны, говорил о решающем вкладе СССР над Германией. Об этом в пятницу, 2 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала слова нынешнего американского президента Дональда Трампа о том, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников во Второй мировой войне. Представитель ведомства напомнила, что благодаря самоотверженности и смелости советских солдат удалось переломить весь ход войны и в конце концов одолеть армию Третьего рейха.
— Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы… нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые, — привела Захарова в своем Telegram-канале цитату из радиообращения Рузвельта к согражданам от 28 апреля 1942 года.
Депутат Государственной думы Андрей Колесник в этом контексте также напомнил, что американские власти после окончания Второй мировой войны «забрали» к себе видных представителей Третьего рейха, в том числе главу немецкой разведки Рейнхарда Гелена и приближенных пропагандиста Йозефа Геббельса.