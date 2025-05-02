Захарова напомнила Трампу слова Рузвельта о вкладе СССР в победу над Германией

Дипломат прокомментировала слова нынешнего американского президента Дональда Трампа о том, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников во Второй мировой войне. Представитель ведомства напомнила, что благодаря самоотверженности и смелости советских солдат удалось переломить весь ход войны и в конце концов одолеть армию Третьего рейха.