«У меня якобы там пропаганда оружия»: Киркорова блокнули в Instagram* из-за нового клипа

Ранее Life.ru сообщал, что Киркоров получил в подарок на день рождения от Яны Рудковской миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Изделие, выполненное из кожи и ткани, является копией кресла-кокона. В мире существует только два таких экземпляра: один — у Рудковской, второй — у Киркорова. Его стоимость составляет 600 тысяч рублей.